Fabrício Bruno diz estar na melhor fase da carreira: 'Até aqui é o ápice'

Depois de se recuperar de uma rara lesão no pé esquerdo em 2022, Fabrício Bruno precisou recomeçar a busca por um espaço no Flamengo. Não apenas conseguiu se firmar como titular como vive o melhor momento na carreira. É o que garante o próprio zagueiro.



"Acho que até aqui é o ápice. Vivendo um grande momento. Tudo o que eu priorizei na minha vida foi ter uma sequência. Eu sempre soube que, quando eu emplacasse uma sequência, eu ia embora porque eu me conheço fisicamente e tecnicamente. Sem dúvida, é o melhor momento da minha carreira até aqui", garantiu o zagueiro em entrevista ao site 'ge'.



Aos 27 anos, Fabrício Bruno começou no Cruzeiro e passou por Chapecoense e Red Bull Bragantino, antes de chegar ao Flamengo. Em meio à disputa pela titularidade, ele precisou ficar fora de combate por mais de três meses em 2022 e passou por cirurgia para a retirada de fragmento ósseo do pé esquerdo. E a volta foi triunfal.



Afinal, esteve em campo com o time reserva e marcou dois gols de cabeça na goleada por 5 a 0 sobre o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Brasileirão.



"Muitas pessoas não lembram, mas era um jogo muito difícil. Faço um gol atrás do outro. Ali, sem dor, foi a virada de chave para mim. Jogar é bom. A partir do momento em que você está jogando, a confiança vai lá em cima, e as coisas começam a acontecer naturalmente", disse.