River Plate recusa primeira proposta do Flamengo por De La Cruz

Rio - O Flamengo não terá vida fácil para contratar o meia Nicolás De La Cruz, seu principal alvo na janela de transferências. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o River Plate recusou a primeira oferta do time carioca pelo jogador.



A proposta do Flamengo pelo jogador foi de 8 milhões de euros (R$ 42,2 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos que pertencem ao River Plate. No entanto, os argentinos querem mais para liberarem o meia de 26 anos.



A outra metade dos direitos de De La Cruz pertencem ao Liverpool-URU. O Rubro-Negro já tem valores acertados com o time uruguaio e resta apenas o acordo com o River Plate.



Além de De La Cruz, o Flamengo também tenta a contratação do volante Allan, do Atlético-MG. No entanto, a negociação esfriou após o Galo contratar o técnico Felipão