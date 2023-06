Xará de Arrascaeta, bebê conhece o meia do Flamengo no Ninho do Urubu

Neta sexta-feira (16), o Flamengo realizou o sonho da família do neném Alexandre de Arrascaeta, de quatro meses. O nome do bebê, que homenageia o astro rubro-negro, pautou um belo encontro no Ninho do Urubu, quando a criança e sua família conheceram o camisa 14.



O bebê Alexandre De Arrascaeta conheceu o ídolo que inspirou o seu nome, hoje, no Ninho do Urubu.



Os pais do bebê xará de Arrascaeta, Elidiene e Alexandre, levaram o pequeno rubro-negro ao CT do Flamengo e viram o neném ser erguido no colo pelo astro Giorgian. O encontro gerou lindas fotos, que com certeza ficarão eternamente na memória dos pais e, também, do baby.

Arrascaeta, inclusive, foi diretamente responsável pela realização do encontro. Através do Twitter, o camisa 14 ficou sabendo que o sonho de Alexandre, pai do neném, era que o bebê entrasse em campo com o astro. O jogador, então, comentou a publicação chamando o baby para a ação e marcou o Flamengo, brincando: 'me ajuda a te ajudar'.