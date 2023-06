Flamengo perde para Guerrero na Justiça e é condenado a pagar cerca de R$ 180 mil ao peruano

Nesta quinta-feira (15), o Flamengo perdeu a ação movida contra o atacante Paolo Guerrero e foi condenado a pagar ao peruano um valor que gira em torno de R$ 180 mil. O Rubro-Negro cobrava do jogador ressarcimentos de direitos de imagens pagos antes da suspensão por doping do atacante. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

O Flamengo cobrava de Guerrero R$ 1.809.090,15 por pelos valores pagos antes do atacante testar positivo para benzoilecgonina, um dos principais componentes da cocaína, em 2017. Por causa da suspensão, o peruano ficou suspenso do contrato com o Rubro-Negro por 121 dias.

Entretanto, o juizado decidiu que o vínculo de imagem do jogador continuou em vigor, mesmo com a suspensão de seu contrato de trabalho. Portanto, após perder a ação, o clube foi condenado a pagar 10% do valor que estava cobrando de Guerrero, que atualmente joga no Racing, da Argentina.

Guerrero atuou no Flamengo entre 2015 e 2018. Em uma contratação cercada por expectativas, especialmente devido a sua passagem pelo Corinthians nos anos anteriores, o peruano acabou decepcionando parte da torcida rubro-negra. Mesmo assim, ele conseguiu bons números no clube, marcando 43 gols em 112 partidas disputadas.