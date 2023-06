Com contratos de medalhões perto do fim, Flamengo tem chance de renovar elenco

A saída de Marinho para o Fortaleza e de Vidal, que pode ir para o Colo Colo agora ou no fim do ano, antecipa uma renovação do elenco do Flamengo. Sem desmontar a uma base, a diretoria rubro-negra já vem trabalhando para oxigenar o grupo - e abrir espaço na folha de pagamento - com contratações para substituir quem vai sair ao fim da temporada.



Sete jogadores têm contrato com o Flamengo até dezembro. Além de Marinho, 33 anos, e Vidal, 36, que já estão certos de sair, a lista também conta com Everton Ribeiro, David Luiz, Filipe Luís, Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Alguns deles vão permanecer, mas a tendência é que a maioria saia.



De todos, o meia e o atacante são os que têm mais chance de continuar. Everton Ribeiro, aos 34 anos, tem uma negociação considerada mais tranquila. Já Bruno Henrique, de 32, também dependerá de sua evolução física e técnica agora que voltou de grave lesão no joelho direito. Nos dois casos, uma redução salarial entrará na negociação, assim como a história deles no clube.



Já David Luiz alcançou a meta de pelo menos 20 jogos na temporada, o que permite a renovação automática. Entretanto, é preciso que uma das duas partes acione esse gatilho do contrato, o que não aconteceu até agora. A tendência é que a situação se resolva dependendo do que ocorrer no restante da temporada, mas, hoje, a permanência não é certa.



O caso de Rodrigo Caio, com 29 anos, tem menos a ver com o retorno técnico e sim com a situação física. Sem conseguir uma sequência de partidas por causa de uma série de lesões nos últimos anos, o zagueiro possivelmente não estará no elenco em 2024.

E Filipe Luís, de 37 anos, pode se aposentar no fim do ano. O lateral já vem fazendo curso para ser técnico e não esconde essa vontade. Reserva, ele só continuará nos gramados se o Flamengo optar por renovar, o que, neste momento, é difícil.



E mais nomes não estão descartados de serem negociados, mesmo com contrato. Pablo e Santos, por exemplo, perderam espaço no time. O goleiro ainda deve ficar em situação pior com a chegada de Rossi.