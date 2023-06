Durante treino, Filipe Luís provoca Gerson: 'Que nem o Vasco'

O treino do Flamengo neste domingo (18) teve muita descontração na atividade com campo reduzido no CT do Ninho do Urubu. Durante a vitória do time com colete rosa, Filipe Luís brincou após Gerson fazer um gol de pênalti pelo time branco, ao comparar com o Vasco, que marcou após estar perdendo por 4 a 0 no último confronto entre os clubes.

"É gol de honra! Que nem o Vasco que fez um. Igualzinho e fizemos de 4 a 1”, falou Filipe Luís, após provocação de Gerson que disse "pega a bola lá".



pic.twitter.com/rPIXoeEvGZ — out of context Flamengo | parody (@outofcontextCRF) June 18, 2023

Na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco pelo Brasileirão, o Flamengo fez 4 a 0 apenas no primeiro tempo e, após o intervalo, administrou o resultado, mas sofreu um de Jair, de pênalti.



O Rubro-Negro volta a campo na quinta-feira (22) contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 11ª rodada do Brasileirão.