América do México teria interesse na contratação de Gabigol, do Flamengo, afirma portal

Rio - Um dos principais ídolos da história do Flamengo e atual integrante do elenco rubro-negro, o atacante Gabigol, de 26 anos, entrou na mira do América do México. De acordo com o portal local "90 min", o clube norte-americano avalia realizar uma proposta pelo goleador do clube carioca.

Gabigol não é o primeiro jogador do Flamengo a atrair olhares do futebol mexicano nos últimos dias. Na semana passada, a imprensa local noticiou que o Monterrey estaria avaliando realizar uma proposta pelo apoiador Giorgian Arrascaeta, de 29 anos.

Porém, assim como era com o uruguaio, a negociação é improvável. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem, e além de uma alta clausula de rescisão, o atacante já disse algumas vezes que só deixaria o Rubro-Negro em caso de uma proposta por um clube de alto escalação no futebol europeu.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou peça fundamental nas conquistas recentes do clube que envolvem duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. No total, o atacante fez 242 jogos, anotou 149 gols e deu 42 assistências.