Clube da Série A faz oferta e fica otimista em fechar com Rodrigo Caio, do Flamengo

Rio - A vitoriosa passagem do zagueiro Rodrigo Caio pelo Flamengo pode estar chegando ao fim. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Cruzeiro fez uma proposta ao jogador e está otimista em conseguir a contratação.



Caso aceite se transferir para o Cruzeiro, Rodrigo Caio deixará o Flamengo já nesta janela e assinará com o time mineiro até o fim de 2024. As conversas entre as partes envolvidas seguem em andamento.



Rodrigo Caio chegou ao Flamengo em 2019 e entrou para a história do clube ao formar dupla de zaga com o espanhol Pablo Marí naquele ano. No entanto, sofreu com seguidas lesões e teve dificuldade para emendar sequências de jogos nos anos seguintes.



Com a camisa rubro-negra, Rodrigo Caio conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.