Negócio entre Flamengo e Fortaleza por Marinho deve ter 'final feliz'

Rio - Marinho está de malas prontas. O desfecho da negociação entre Flamengo e Fortaleza deve ganhar um final feliz nos próximos dias. Segundo o "ge", restam apenas detalhes a serem resolvidos entre o atacante e o Rubro-Negro, que não dificultará a saída.

O Fortaleza enviou uma proposta oficial e entrou em acordo com o jogador. Resta a liberação do Flamengo. Marinho não quer abrir mão da parcela de salários que teria direito a receber nos últimos seis meses de contrato e isso tem dificultado um acordo entre as partes.

A tendência é que o negócio seja resolvido após a volta do presidente Rodolfo Landim para o Brasil. O mandatário do Flamengo viajou para acompanhar os amistosos da seleção brasileira, na Espanha e em Portugal. O próximo jogo será nesta terça-feira (20), em Lisboa.

A proposta do Fortaleza para Marinho é de dois anos. O jogador, de 33 anos, foi contratado pelo Flamengo em janeiro de 2022. Ele soma 60 jogos, seis gols e nove assistências, além dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores.