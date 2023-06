Willian Arão visita ex-companheiros no CT do Flamengo; veja o vídeo

O treino do Flamengo desta segunda-feira, 19, contou com uma visita especial. Willian Arão, ex-jogador do Rubro-Negro, foi ao Ninho do Urubu e conversou com os ex-companheiros. O clube publicou nas redes sociais o encontro. Confira abaixo:

Willian Arão jogou no Flamengo entre 2016 e 2022. Com a camisa do Rubro-Negro, conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Apesar de não ter permanecido até o fim, ele fez parte do grupo que venceu a Libertadores de 2022 e a Copa do Brasil do mesmo ano. Contabilizando estes dois, ele venceu 12 títulos pelo Fla.

Em julho, o volante se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia, time comandado à época pelo técnico Jorge Jesus. Por lá, disputou 45 partidas, marcou um gol, deu quatro assistências e venceu a Taça da Turquia.