Gabigol começa transição no campo e deve voltar a treinar com elenco do Flamengo em breve

Rio - O Flamengo voltou aos treinos nesta segunda-feira (19), no Ninho do Urubu, com uma boa notícia. O atacante Gabigol, que ainda não havia ido a campo nesta data Fifa e fez apenas trabalhos internos na última semana, iniciou a transição após lesão no quadríceps esquerdo. A informação é do site “ge”.



Assim como os companheiros, Gabi fez trabalhos na academia , fisioterapia e depois seguiu para o campo. No entanto, o camisa 10 ainda não treinou com bola junto ao restante do elenco, o que deve acontecer nos próximos dias.



A situação de Gabigol não preocupa para os próximos jogos. A ideia do departamento médico era que o atacante fizesse um fortalecimento justamente para voltar aos jogos zerado das dores.



A lesão no quadríceps tirou Gabigol de partidas importantes do Flamengo, como a goleada de 4 a 1 sobre o Vasco e a vitória sobre o Racing-ARG, pela Libertadores. O ídolo rubro-negro chegou a entrar em campo contra o Grêmio, mas atuou por apenas 45 minutos.



A expectativa da comissão técnica é que Gabigol participe da preparação para o jogo contra o Bragantino, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.