Marinho faz pronunciamento após assinar rescisão com o Flamengo: 'Continuo em busca do meu sonho'

Após assinar a rescisão de contrato com o Flamengo , o atacante Marinho se pronunciou nas redes sociais. O jogador, que está a caminho do Fortaleza, explicou sua conduta indisciplinar antes do jogo contra o Ñublense, no dia 24 de maio, que causou seu afastamento do Rubro-Negro . Ele reconheceu seu erro e pediu desculpas formalmente pelo ocorrido.

"Dia 22 teve uma viagem para o Chile e nos apresentaríamos às 9h. Quem não jogou. Os atletas que jogaram se apresentaram às 15h. No treino da manhã eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Após isso, fui no departamento médico para ser avaliado e pedi apenas um exame a respeito do que tinha acontecido. Ao passar do tempo eu não consegui fazer o exame no momento ali", disse, emendando.

"O pessoal da comissão chegou e me chamou falando que eu tinha que viajar. Eu falei que não tinha exame, estava sentindo dor ainda e não tinha porque eu viajar com dor. E falei que não teria como viajar sem exame médico. Resumindo: uma atitude totalmente imatura e infantil da minha parte. Toda ação gera uma reação. Não quero me fazer de vítima", pontuou.

Após o episódio, Marinho foi reintegrado ao elenco do Flamengo no dia 14 de junho . No entanto, o jogador não fazia mais parte dos planos do clube e da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Para continuar jogando, ele optou por sua transferência de time.

"Minha conduta dentro do clube fala por si só. Nunca cometi nada de errado. Sempre fui exemplar dentro do meu trabalho e é assim que é. A respeito disso eu errei, mas eu sei que a minha vida é isso. Eu nasci para jogar futebol e continuo em busca do meu sonho", falou.

Flamengo e Marinho chegaram a um acordo amigável. Com a saída do atacante, o clube vai receber pouco menos de R$ 2 milhões por liberar o atleta seis meses antes do fim de seu contrato, segundo o "ge". Já o jogador acertou sua ida para o Fortaleza com uma proposta de 30 meses de contrato, R$ 5 milhões em luvas e salário de R$ 500 mil.

Assista ao vídeo completo: