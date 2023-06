Flamengo definirá na quarta se vai contar com quinteto convocado para a Data Fifa contra o Bragantino

Rio - O Flamengo vai decidir na próxima quarta-feira (21) se vai contar com o quinteto convocado por suas seleções nesta Data Fifa para o jogo contra o Bragantino, na quinta, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A minutagem e o desgaste de cada um serão determinantes para as avaliações de Ayrton Lucas, Pedro, Erick Pulgar, Vidal e Varela, que já têm uma logística planejada caso forem aproveitados. As informações são do "ge".

Convocados para a Seleção, Ayrton Lucas e Pedro estiveram em Barcelona, na Espanha, onde o Brasil venceu a Guiné por 4 a 1, no último sábado, em amistoso. O próximo compromisso da dupla é nesta terça-feira, quando enfrentam o Senegal, às 16h (de Brasília), em Lisboa, em Portugal.

Com a volta da dupla ao Brasil prevista para 5h da manhã de quarta, o Flamengo ainda não definiu se eles vão participar do treinamento matinal. Contudo, isso só acontecerá se tiverem condição de jogo aprovada pelo departamento médico e comissão técnica.

A logística para os gringos é diferente. Os chilenos Erick Pulgar e Vidal, e o uruguaio Varela vão direto para Bragança Paulista, em São Paulo, caso tenham condição de jogo. Nesta terça, às 21h, a seleção do Uruguai enfrenta a da Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra. Às 20h30, o Uruguai joga contra Cuba, em Montevideu.

Caso estiverem aptos, a dupla de brasileiros viaja para São Paulo com o Flamengo, às 15h30, de quarta-feira. Enquanto o trio de gringos vai encontrar com a delegação na noite da mesma data em Atibaia, cidade próxima ao local do jogo, onde o clube fará sua concentração.