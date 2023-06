Ausente em treino do Flamengo, Gabigol segue como dúvida para encarar o Bragantino

Rio - Uma notícia ruim para o torcedor do Flamengo. O atacante Gabigol, de 26 anos, não treinou nesta terça-feira com o grupo rubro-negro no Ninho do Urubu. Sem participar de nenhuma atividade com o elenco nesta Data Fifa, o camisa 10 corre risco de não encarar o Bragantino. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O ídolo do clube carioca tem uma lesão no quadríceps esquerdo. Ele não participou de duas (Vasco e Racing) das últimas três partidas do Flamengo, e no último jogo, contra o Cruzeiro, o camisa 10 atuou apenas na primeira etapa e acabou sendo substituído.

Em terceiro lugar no Brasileiro, o Flamengo encara o Bragantino, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. O Rubro-Negro vive um bom momento, com 10 jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias e três empates.