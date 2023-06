Atlético-MG já admite retomar conversas para vender Allan ao Flamengo

Rio - A novela sobre a contratação do volante Allan pelo Flamengo ainda pode ter um final feliz. De acordo com o portal “Goal”, o Atlético-MG já admite retomar nos próximos dias as conversas para vender o jogador ao time carioca.



Na última semana, o Galo decidiu paralisar as negociações em meio ao momento turbulento que vivia, com a saída do argentino Eduardo Coudet e a chegada do técnico Felipão. A entendimento da diretoria era de que o ambiente não era o melhor para se debater o assunto e por isso decidiu esperar as coisas se acalmarem.



O Atlético não vê problemas em retomar as conversas com o Flamengo do mesmo ponto. Os clubes tinham um acordo costurado para o jogador se transferir para o Ninho do Urubu em uma negociação de até € 9 milhões (R$ 47 milhões na cotação atual).



Enquanto não tem seu futuro definido, Allan treina normalmente no Galo. O volante está recuperado da lesão na coluna que o tirou do gramado por três meses.