Zagueiro do Tottenham é oferecido ao Flamengo, que prioriza volantes no mercado

Rio - O Flamengo pode fechar com um jogador que atua na Premier League na próxima janela de transferências. De acordo com o “ge”, o zagueiro Davinson Sánchez, de 27 anos, do Tottenham, foi oferecido ao Rubro-Negro, que não descarta a contratação.



Sánchez está disposto a deixar o Tottenham e vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo. O salário do defensor colombiano estaria no mesmo patamar dos principais jogadores rubro-negros.



Apesar de enxergar a contratação de Sánchez com bons olhos, o Flamengo não o tratará como prioridade. O foco do clube segue sendo em volantes, mais especificamente Allan, do Atlético-MG, e De La Cruz, do River Plate.



Davinson Sánchez tem contrato com o Tottenham até junho de 2024. Na última temporada, disputou 24 jogos pelo clube inglês, sendo 12 como titular.