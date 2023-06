Dos convocados, Pedro jogou poucos minutos e tem mais chance de jogar pelo Flamengo

Com o retorno nesta quarta-feira (21) de cinco jogadores convocados para amistosos de seleções, o Flamengo ainda avalia com quem poderá contar para o jogo de quinta-feira (22) contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, fora de casa. Reserva, Vidal dificilmente será aproveitado enquanto Pedro tem melhores chances.

Dos cinco, o volante chileno foi o único que atuou o tempo todo nos dois jogos do Chile, contra República Dominicana e Bolívia. Pode ser, até, que nem seja relacionado. Já Erick Pulgar atou por 147 minutos, sem contar os acréscimos, mas jogou o tempo todo na terça-feira e, por isso, pode ficar no banco.

Mesma situação vive Ayrton Lucas. Titular da seleção brasileira nos jogos contra Guiné e Senegal, o lateral esteve em campo por mais de 165 minutos e só foi substituído aos 29 da segunda etapa da derrota por 4 a 2 para os senegaleses.



Por outro lado, Pedro atuou apenas 40 minutos na Data Fifa. Ele entrou no fim contra Guiné e jogou mais na terça, quando entrou aos 12 do segundo tempo.



Pelo Uruguai, Varela foi titular contra Nicarágua, no fim de semana, e entrou ainda no primeiro tempo contra Cuba, somando 135 minutos. É outro que ficará no banco, mas por opção, já que Wesley vem sendo titular do Flamengo.