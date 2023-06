Gabigol volta a treinar com o grupo do Flamengo, mas será desfalque contra o Bragantino

Rio - Pela primeira vez desde a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no último dia 11, Gabigol treinou com o elenco do Flamengo nesta quarta-feira (21). No entanto, o atacante está fora do duelo com o Bragantino, nesta quinta (22), às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".



Apesar de ter sido reintegrado ao elenco, Gabi ainda está em trabalho de transição e seguirá o planejamento da comissão técnica, que prevê outras atividades específicas para que ele fique 100% recuperado das dores no quadríceps. O camisa 10 voltará ao time contra o Santos, no domingo (25), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.



Sem Gabi, Pedro, que estava com a seleção brasileira, deve ser mantido no ataque. Ele e Ayrton Lucas desembarcaram no Rio na manhã desta quarta (21) e seguirão com a delegação na parte da tarde para Bragança Paulista. Já Vidal, Erick Pulgar e Varela encontrarão o time somente a noite, já em Atibaia, onde o Rubro-Negro ficará hospedado.



Atualmente, o Flamengo ocupa a terceira colocação do Brasileirão. O time carioca soma 19 pontos, ficando atrás do líder Botafogo e do Palmeiras.