Reforço do Flamengo é liberado do Atlanta United e se apresenta na próxima segunda-feira

Novo reforço do Flamengo, o atacante Luiz Araújo foi liberado do Atlanta United e irá se apresentar no Rubro-Negro na próxima segunda-feira (26). O acordo foi mediado pelo empresário, Fernando Araújo, junto à diretoria do clube norte-americano, que o liberou das partidas contra o New York City e NY Red Bulls, marcadas para esta quarta (21) e o próximo sábado (24). As informações são do portal "ge".

O contrato do atacante, de 27 anos, com o Flamengo começa a vigorar a partir do dia 1º de julho. Entretanto, ele apenas poderá jogar pelo clube, caso esteja tudo regularizado, dois dias depois, na abertura da janela de transferências.



Luiz Araújo foi contratado pelo Flamengo junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões). O contrato dele será válido até dezembro de 2027. Antes de passar pelo clube americano ele atuou no Lille, da França, e no São Paulo.