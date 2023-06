Flamengo dá passo atrás por De La Cruz e aguarda desfecho do River Plate na Libertadores

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Flamengo tem o meia Nicolás de La Cruz, do River Plate, como um dos seus alvos. Com a dificuldade de negociar com o clube argentino, o Rubro-Negro decidiu recuar e não fazer nenhuma movimentação em relação ao uruguaio, antes do clube de Buenos Aires definir sua situação na Libertadores.

O River Plate busca a classificação para as oitavas de finais da competição e depende de uma vitória simples, em casa, contra o The Strongest para avançar. A partida acontecerá no próximo dia 27, e o entendimento do Flamengo é de que uma improvável eliminação do clube argentino ajudaria nas negociações.

O Rubro-Negro tem um acordo salarial com De La Cruz e também acertou tudo com o Liverpool, do Uruguai, que tem 50% dos direitos do meia, porém, o River Plate segue irredutível, não desejando negociar o jogador com uma equipe rival na disputa da Libertadores.

Nicolás de La Cruz está no River Plate desde 2017 e tem contrato com o clube argentino até o fim de 2025. Na atual temporada, o uruguaio, de 26 anos, entrou em campo em 16 partidas, fez dois gols e deu uma assistência.