Dirigente do Atlético-MG aborda situação de Allan e negociação com o Flamengo: 'Grande jogador'

Rio - Em negociação com o Flamengo por Allan, o Atlético-MG não tomou uma decisão definitiva sobre o assunto. Em entrevista após o empate contra o Fluminense, o diretor de futebol do clube mineiro, Rodrigo Caetano falou sobre a situação do volante. O dirigente lembrou dos problemas financeiros que o Galo vem enfrentando.

"Posição que todos vocês sabem é que o clube realmente tem suas necessidades. É aquela história, sei que o torcedor tem suas preferências. O Allan é um grande jogador, extremamente vencedor, mas muitas vezes para manter o elenco, como costumamos dizer, temos que sacrificar determinados atletas. O futebol é assim não só no Galo, em outros clubes que passam por essas necessidades. A situação é essa, indefinida ainda", afirmou.

Por Allan, o Flamengo aceitou pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões na cotação atual) - sendo 7,5 milhões na compra e 1,5 milhão de bonificação. Em entrevista coletiva, Felipão negou ter pedido para o Atlético-MG cancelar a negociação com o clube carioca.

"Não vou me opor à venda, não vou me opor a uma situação que já estava acontecendo antes e vou explicar alguns detalhes sobre vender ou não vender. E se eu precisar de alguém, eu vou atrás e essa é minha função. Tenho que dar ao Rodrigo trabalho, se não ele não trabalha também", disse.