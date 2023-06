Novo atacante do Flamengo, Luiz Araújo leva susto com pane em avião

Luiz Araújo embarcou na noite de quarta-feira (21) para o Brasil para se apresentar ao Flamengo, mas passou por momentos tensos. Minutos após decolar de Atlanta, o avião apresentou problemas mecânicos e precisou retornar ao aeroporto.



O novo atacante do Rubro-negro compartilhou a situação nas redes sociais.



"Obrigado, Deus, por esse livramento", escreveu nos Stories do Instagram.



Luiz Araújo, que não atua desde o dia 10 de junho, foi liberado dos dois últimos jogos do Atlanta United para retornar antes do previsto ao Brasil.

Ele primeiro vai para São Paulo, onde passará alguns dias, antes de se apresentar ao Flamengo, na segunda-feira (26), para passar por exames.



O atacante foi a segunda contratação do Rubro-Negro para o segundo semestre, depois do goleiro argentino Rossi. Os dois só poderão jogar a partir do dia 3 de julho, quando a janela de transferências abre.