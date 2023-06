Bragantino x Flamengo: Pedro deve ser o único selecionável a começar partida

Rio - Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli submeteu o time do Flamengo a um treino em Atibaia, na manhã desta quinta-feira (22), dia do jogo contra o Bragantino. Durante a atividade, o treinador argentino indicou que Pedro deve ser o único selecionável entre os titulares.



Na parte defensiva, Sampaoli treinou com Fabrício Bruno e David Luiz no miolo da zaga e improvisou Léo Pereira como lateral-esquerdo. Ayrton Lucas, que foi titular nos dois amistosos da seleção brasileira, ficará no banco de reservas.



Já no meio, o chileno Erick Pulgar também deve ganhar um descanso e ficar como opção. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta formarão o setor.



Além de Pedro, Ayrton Lucas e Pulgar, o volante Vidal e o lateral Varela também estavam com suas seleções. No entanto, a dupla já não vinha sendo utilizada no time titular por Sampaoli e começará, naturalmente, no banco de reservas.



Vale lembrar que quem será desfalque é Gabigol. O camisa 10 segue seu trabalho de transição após lesão no quadríceps e voltará ao time somente na partida contra o Santos.



O provável time do Flamengo para enfrentar o Bragantino tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro.

Flamengo e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.