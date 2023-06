Zagueiro de clube russo entra no radar do Flamengo para a próxima janela

Willyan Rocha em ação pelo CSKA Moscou, da Rússia Reprodução / Instagram / CSKA Moscou O Flamengo continua se movimentando para a próxima janela de transferências e, após ter o nome do colombiano Davinson Sánchez oferecido, outro zagueiro entrou na mira do Rubro-Negro. Segundo o portal "Coluna do Fla", Willyan Rocha, do CSKA Moscou, da Rússia, atraiu o interesse do clube carioca.O zagueiro teria sido um dos nomes discutidos por uma reunião entre agentes do jogador e que contou com a participação de Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo. O Rubro-Negro, entretanto, ainda não emitiu nenhuma proposta oficial pelo jogador de 28 anos.

Willyan Rocha tem passagem pelo sub-20 do Flamengo. Porém, não se firmou nas categorias de base do Rubro-Negro e foi cedido a outros clubes, até chegar ao Grêmio. Foi no futebol português, entretanto, que o zagueiro começou a fazer sua carreira.

Fez sua estreia no profissional pelo modesto Cova Piedade, depois, o jogador se transferiu para o Portimonense, da primeira divisão nacional, após duas boas temporadas na equipe. Lá foi onde Willyan apareceu para o cenário internacional como um dos melhores zagueiros do país. Sua boa passagem pelo clube chamou a atenção do CSKA Moscou, que contratou o jogador com vínculo até junho de 2025, com opção de renovação por mais uma temporada.

O zagueiro foi o principal nome da posição na última edição do Campeonato Russo. Eleito o melhor defensor do torneio, Willyan disputou 31 jogos com a camisa do CSKA, marcou quatro gols e deu uma assistência. Além disso, foi um dos líderes na campanha que trouxe o título da Taça da Rússia, a copa nacional do país.