Flamengo encaminha empréstimo de goleiro para clube português

Rio - Sem entrar em campo em nenhum jogo em 2023, o goleiro Hugo Souza, de 24 anos, está próximo de deixar o Flamengo. De acordo com informações do portal "UOL", o Rubro-Negro aceitou emprestar o jogador por uma temporada para o Estoril, de Portugal.

Caso a negociação seja concluída, o Flamengo irá receber 150 mil euros (R$ 786 mil) pelo empréstimo. Além disso, ficou estabelecido uma opção de compra de aproximadamente 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jovem jogador.

Atualmente, Hugo Souza é a terceira opção de Jorge Sampaoli para a posição, mas se tornará a quarta com a chegada de Agustin Rossi, que cumpre seus últimos dias de contrato com o Boca Juniors. Além dos dois, o Flamengo conta com Matheus Cunha, atualmente titular, e com Santos.

Hugo Souza é revelado na base do Flamengo e se profissionalizou em 2020. Naquela temporada, o goleiro viveu seu melhor momento no Rubro-Negro, tendo sido titular em grande parte da campanha do título do Brasileirão daquele ano. No total, ele atuou pelo clube carioca em 71 partidas, conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e um Carioca.