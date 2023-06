Após River dificultar situação, Flamengo pode adiar contratação de Nicolás de La Cruz para 2024

Rio - Com as dificuldades que vem enfrentando nas conversas com o River Plate, o Flamengo poderá adiar a contratação de Nicolás de La Cruz. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro pode ter que esperar o fim da temporada para contar com o uruguaio.

Vivo na Libertadores, o River Plate tem dificultado a negociação com o Flamengo pelo meia. O jogador, de 26 anos, tem contrato com o clube argentino até o fim de 2025. Os direitos de Nicolás de La Cruz pertencem ao tetracampeão da Libertadores e ao Liverpool, do Uruguai.

O Flamengo busca a contratação de reforços para o segundo semestre. O Rubro-Negro já fechou com o goleiro Agustin Rossi, que ainda cumpre seus últimos dias de contrato com o Boca Juniors, e com o atacante Luiz Araújo, que já foi liberado pelo Atlanta United. O clube carioca ainda negocia com Allan, volante do Atlético-MG.