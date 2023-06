Flamengo lançará edição limitada de camisa em homenagem à Seleção Feminina para a Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, 22, o Flamengo anunciou que lançará, em parceria com a Socios.com e o Mercado Livre, uma nova camisa licenciada para os rubro-negros torcerem pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo Feminina. Os torcedores que possuem o Fan Token $MENGO poderão escolher o design da peça por meio de votação na plataforma da Socios.com.

A enquete se encerrará às 23h59 de domingo. Já a revelação do modelo vencedor, que terá número limitado de peças, acontecerá na segunda-feira.

A camisa, por sua vez, estará à venda a partir da primeira quinzena de julho, com exclusividade na loja oficial do Flamengo no Mercado Livre.

"Esta ação é mais uma forma de prestigiar nosso torcedor que adquiriu o Fan Token do Mengão e terá o direito de participar da produção de uma peça oficial do clube. Depois, toda a torcida poderá aproveitar o excelente serviço de venda e entrega do nosso parceiro Mercado Livre para garantir a sua camisa", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, ao site oficial do clube.

"Este é mais um exemplo do trabalho que o Flamengo tem feito com seus parceiros comerciais, entregando para eles, além da espetacular exposição de marca e do engajamento com a torcida, a possibilidade de oferecer ótimas experiências para a Nação Rubro-Negra", completou.

Há três modelos disponíveis, que levam as cores do Brasil, além, claro, do escudo do Flamengo. Confira abaixo:

As três opções de camisa do Flamengo para torcer pela seleção brasileira feminina Foto: Divulgação/Flamengo

MODELO 01: "inspirada no verde da Mata Atlântica".

MODELO 02: "busca representar a mistura de povos no país através de listras entrelaçadas".

MODELO 03: "expressa em amarelo pinturas indígenas, fazendo referência aos primeiros brasileiros de fato".