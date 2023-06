‘Maior vergonha da minha carreira’, diz Vítor Pereira sobre goleada sofrida pelo Flamengo na decisão do Carioca

Rio - Pouco mais de dois meses após deixar o comando do Flamengo, Vítor Pereira passou a limpo seu trabalho no Rubro-Negro. Em entrevista ao jornal “Record”, o treinador português admitiu que não conseguiu fazer a equipe ter um bom desempenho e citou a derrota por 4 a 1 para o Fluminense, na final do Campeonato Carioca, como a “maior vergonha de sua carreira”.



"No Carioca, ganhamos o primeiro jogo por 2 a 0 contra o Fluminense com todo o mérito, já o segundo jogo talvez tenha sido a maior vergonha da minha carreira. De fato, o que fizemos foi inexplicável, foi uma coisa que até a mim surpreendeu. Faltou tudo. Nos faltou determinação, faltou querer, faltou-nos mentalidade, nos faltou consistência tática, confiança. Talvez a maior tristeza seja mesmo essa", afirmou Vítor.



"A maior desilusão porque não deveria ter acontecido. E sinceramente, me senti envergonhado com aquele jogo", completou o treinador, que foi demitido após perder o estadual.



Em pouco mais de quatro meses no comando do Flamengo, Vítor Pereira perdeu todos os campeonatos que disputou: Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Recopa e Carioca.



“Na Supercopa, um jogo muito aberto, descontrolado, não como eu gosto e que poderia ter dado para eles, como poderia ter dado para nós e que foi decidido por um pormenor do VAR que validou um gol irregular. Essa final foi decidida dessa forma. O Mundial, apesar da expectativa de todos, torcedores e imprensa, não estávamos preparados para ganhar. O Real Madrid está em outra dimensão e o jogo com o Al Hilal, para mim, foi um jogo com uma arbitragem vergonhosa, que não nos permitiu sequer chegar à final”, analisou o português.



"A Recopa Sul-Americana acho que foi uma injustiça muito grande pois fomos superiores ao Independiente Del Valle. No jogo em casa poderíamos ter ganhado por uns três ou quatro, fomos a pênaltis e nos pênaltis perdemos", finalizou.