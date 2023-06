Flamengo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino; confira o time e onde assistir à partida

O Flamengo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid. Ayrton Lucas, Pulgar e Vidal, que estavam com as respectivas seleções na última data Fifa, começam a partida no banco de reservas.

Dessa forma, o Rubro-Negro vai a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

Em tempo: a partida, que é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do Premiere.