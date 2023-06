David Luiz vê goleada para o Bragantino como a pior partida do Flamengo no Brasileirão: 'Não jogamos'

David Luiz foi sincero ao analisar a goleada do Red Bull Bragantino sobre o Flamengo por 4 a 0 no Nabi Abi Chedid, na noite desta quinta-feira, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na visão do defensor, esta foi a pior partida do Rubro-Negro no campeonato.

"Desde o início eles estiveram melhor do que a gente. Por isso, eles mereceram essa vitória com esse placar. Foi o pior (jogo do Flamengo no campeonato). Não jogamos. Defendemos sempre em atraso, eles tiveram o controle do jogo do início ao fim. Cabe a nós pegar esse jogo, avaliar e melhorar. Antes da parada, estávamos com dez jogos de invencibilidade, e, hoje, começamos muito mal", analisou o zagueiro.

De acordo com dados do site "SofaScore", o Red Bull Bragantino teve 60% de posse de bola e 36 finalizações (13 no gol). Já o Fla teve sete finalizações e nenhuma delas sequer encontrou a direção da meta adversária.

Em tempo: agora, o Rubro-Negro vira a chave para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Jorge Sampaoli volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro.