Santos x Flamengo: Matheus Gonçalves fica fora do jogo e ‘desce’ para reforçar o sub-20

Rio - O Flamengo não contará com o jovem Matheus Gonçalves na partida contra o Santos, neste domingo (24), às 18h30, na Vila Belmiro. O garoto “descerá” para reforçar o sub-20 no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca da categoria.



De acordo com o portal “Coluna do Fla”, Matheus não tem agradado ao técnico Jorge Sampaoli nos treinamentos. Por isso, vem recebendo cada vez menos oportunidades desde a chegada do argentino e acabou ficando de fora da relação para o duelo deste domingo.



Matheus chegou a viajar com o Flamengo para Bragança Paulista e participou de toda preparação para o duelo com o Bragantino, na última quinta (22). No entanto, acabou cortado no dia da partida e ficou fora do banco de reservas. Agora, ele não foi nem selecionado para seguir com a delegação para Santos.



Após a acachapante goleada por 4 a 0 sofrida para o Bragantino, o Flamengo precisa de um bom resultado contra o Santos para se manter na caça aos líderes do Brasileirão. O duelo será com portões fechados, devido às confusões no clássico do Peixe com o Corinthians, na última quarta (21).