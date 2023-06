Gerson rebate críticas de torcedor do Flamengo em desembarque para duelo contra o Santos

No desembarque para a partida contra o Santos, que acontecerá neste domingo (25), às 18h30, e é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gerson rebateu críticas vindas de um torcedor do Flamengo.

"Está mal hein, Gerson?! Vamos jogar bola. Vamos jogar bola, irmão. Uma marra, veio. Vamos jogar bola, irmão", cobrou o torcedor rubro-negro. Após ele falar isso, o volante do Flamengo respondeu: "Filma ele aqui, ele está querendo aparecer".



Depois de Gerson provocá-lo, o torcedor continuou gritando palavras de cobranças para o jogador do Flamengo, que o ignorou.

Torcedor critica Gerson na chegada em Santos e o jogador diz: "Filma ele que ele quer aparecer". pic.twitter.com/j8OTeVhgEX — RaFla Mello (@raflamello81) June 24, 2023

O Rubro-Negro chega para o jogo contra o Santos em baixa após sofrer uma goleada de 4 a 0 para o RB Bragantino na última quinta-feira (22). Entretanto, terá um cenário favorável contra o Alvinegro praiano, sabendo que a partida, que acontecerá na Vila Belmiro, terá portões fechados, depois dos ocorridos no clássico contra o Corinthians na última quarta-feira (21).