Flamengo é goleado pelo Santos e cai nas quartas de final do Brasileiro feminino

Rio - O Flamengo deu adeus ao sonho do título do Campeonato Brasileiro feminino. Com grande atuação de Ketlen, que marcou duas vezes, o Santos venceu por 4 a 1, neste domingo (25), na Vila Belmiro, e avançou à semifinal da competição. No placar agregado, as Sereias da Vila venceram por 7 a 2.

Após perder o jogo de ida por 3 a 1, o Flamengo saiu na frente do placar na Vila Belmiro, aos 17 minutos, com Leidi. Apesar do gol, as rubro-negras não ameaçaram a classificação santista. As Sereias da Vila não demoraram para reagir e empataram aos 21, com Ketlen.

Na etapa final, o Santos voltou pressionando e conseguiu a virada aos nove minutos, com a aniversariante Bia Menezes. Com a eliminação praticamente decretada, o Flamengo se descontrolou nos últimos minutos e as Sereias marcaram duas vezes nos acréscimos, com Ketlen e Camila Martins.

As Sereias da Vila aguardam as vencedoras do duelo entre Corinthians e Cruzeiro, que se enfrentam na próxima segunda-feira (26). Já do outro lado da chave, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária e Internacional disputam as vagas nas semifinais.