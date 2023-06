Flamengo comete gafe e erra patch de campeão na camisa

Rio - O Flamengo cometeu uma gafe no uniforme na partida contra o Santos, neste domingo (25), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro errou o patch de campeão e colocou a taça do Brasileirão no lugar do troféu da Copa do Brasil.

No ano passado, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil após vencer o Corinthians na decisão, mas ficou em quinto lugar no Brasileirão, que foi vencido pelo Palmeiras. O Rubro-Negro pode utilizar o patch de campeão da Copa do Brasil, mas confundiu as taças na hora de confecção.

Sem ter como resolver o erro, o Flamengo enfrentou o Santos com o patch de campeão do Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter vencido a edição de 2022. Além da Copa do Brasil, o Rubro-Negro também venceu a Libertadores no ano passado.