Everton Ribeiro enaltece resultado e brinca com gol de cabeça: 'Não é meu forte'

Rio - Após ser goleado pelo Bragantino, o Flamengo reagiu imediatamente e deu uma resposta para torcida com a vitória por 3 a 2 sobre o Santos , neste domingo (25), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols da partida, o meia Everton Ribeiro enalteceu o resultado e brincou após marcar de cabeça.

"A gente precisava dessa resposta. Era um jogo fora de casa, onde a gente está tendo dificuldade de vencer e fazer bons jogos. O (Jorge) Sampaoli cobrou bastante e conseguimos dar essa resposta. Fico feliz por fazer o gol, de cabeça ainda que não é o meu forte (risos). É sempre bom poder ajudar a equipe", disse o camisa 7, que marcou o segundo gol do Flamengo no jogo.

"Temos que diminuir os erros para ter uma constância e ter mais facilidade nos jogos. Temos um elenco para poder brigar em todas as competições. Vamos seguir firme, trabalhando e buscando ser mais constante. O Sampaoli sempre cobra e procura os 11 melhores para cada jogo, então temos que estar sempre focados para estar ajudando e vencendo", completou.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 22 pontos e subiu para o terceiro lugar, ultrapassando o Palmeiras, que caiu para quarto após a derrota para o Botafogo. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Aucas, do Equador, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.