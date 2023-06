Flamengo comunica a saída de Luis Andrade, técnico da equipe feminina

O português Luis Andrade não é mais o técnico do time feminino do Flamengo. Na noite desta segunda-feira, 26, o Rubro-Negro confirmou a saída do profissional.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que Luis Andrade não é mais técnico da equipe profissional de futebol feminino. Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira", diz o comunicado do clube.

Luis Andrade durante treino do Flamengo Foto: Paula Reis / Flamengo

A saída vem logo após a eliminação no Brasileirão Feminino. O Fla caiu na competição após duas derrotas para o Santos nas quartas de final: uma por 3 a 1 e outra por 4 a 1.

Andrade foi oficializado como técnico das Meninas da Gávea em dezembro de 2021. Desde a sua estreia, ele comandou o Fla em 63 partidas: foram 39 vitórias, oito empates e 16 derrotas.