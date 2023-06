Ídolo do Flamengo, Gabigol teria recebido sondagem de clube árabe

Rio - O futebol saudita tem mexido com os rumos do futebol europeu e também está de olho em nomes do futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, um clube do país fez uma sondagem em relação ao atacante Gabigol, de 26 anos.

Segundo Nicola, Gabigol não teria se animado com a possibilidade de atuar na Arábia Saudita, mesmo com as enormes cifras que têm sido colocadas nas meses dos jogadores e técnicos. Ainda não houve uma proposta oficial, mas o desejo do atacante é seguir no Flamengo.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou a principal referência de uma geração muito vitoriosa do clube carioca. O atacante tem contrato até o fim de 2024 e em breve as partes podem se reunir para tratar de uma renovação.