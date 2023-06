Everton Ribeiro admite dívida do Flamengo na Libertadores de 2023: 'Nos colocamos nessa situação'

Rio - Em busca da classificação para as oitavas de finais da Libertadores, o Flamengo recebe o Aucas, no Maracanã, às 21h30, na próxima quarta-feira. O Rubro-Negro precisa de uma vitória simples para avançar, porém, a campanha da equipe carioca na primeira fase foi abaixo do esperado. O apoiador Everton Ribeiro admitiu que o grupo está devendo uma boa atuação na competição internacional.

"Nos colocamos nessa situação de não estar classificados ainda. Estamos próximos mas, a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo. Classificar e com moral para as oitavas. É foco total agora, para fazermos o nosso melhor. Temos pouco tempo, né? Para trabalhar", afirmou em entrevista á FlaTV.

Em segundo lugar no grupo, o Flamengo dependeria de um tropeço do Racing contra o Ñublense, do Chile, para ter esperança de conquistar a liderança da chave. Porém, independente disso, o meia reforçou a necessidade de uma boa atuação contra os equatorianos.

"Mas é fazer bem feito os treinamentos, quem entrar no jogo, os 11 e depois os que entrarem também, poderem fazer o melhor. Porque dentro de casa a gente sabe que é muito forte, com a Nação nos ajudando. Então é fazer um grande jogo e fechar bem a primeira fase da Libertadores", finalizou.