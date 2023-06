Flamengo recebe multa da Conmebol por uso de bombas e sinalizadores no Maracanã

Rio - O Flamengo recebeu uma multa da Conmebol pelo uso de bombas e sinalizadores na partida contra o Racing, no último dia 8, pela Libertadores, no Maracanã. O Rubro-Negro terá que pagar US$ 5 mil (quase R$ 24 milhões) pela infração.



A quantia será descontada do valor que o Flamengo tem a receber pelos direitos de transmissão da Libertadores. O time carioca foi enquadrado no artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que fala na proibição de "acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico".



Não é a primeira vez que o Flamengo recebe este tipo de multa na Libertadores. No ano passado, o Rubro-Negro foi punido pelo mesmo motivo nos dois jogos das quartas de final contra o Corinthians. Naquela ocasião, o prejuízo passoudeR$200mil.