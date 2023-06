Flamengo tem maior faturamento em competições da Conmebol desde 2016

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo é o clube que mais arrecadou em premiações com as competições da Conmebol desde 2016, quando iniciou a gestão do presidente Alejandro Domínguez. O Rubro-Negro faturou US$ 69,7 milhões de dólares (R$ 334,5 milhões na cotação atual) no período e superou o Palmeiras com US$ 69,4 milhões (R$ 333,5 milhões).

Desde 2016, quando iniciou a gestão de Alejandro Domínguez, até o ano passado, a Conmebol aumentou as premiações a cada edição dos torneios e distribuiu um total de US$ 1,3 bilhões de dólares (R$ 6,2 bilhões). A lista dos dez clubes que mais arrecadaram no período conta com seis brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Grêmio, Santos e Atlético-MG.

No ano passado, o Flamengo bateu recorde de faturamento com uma premiação de US$ 24,1 milhões (R$ 115,6 milhões) com a conquista do título da Libertadores. Em 2021, o Palmeiras faturou US$ 23,3 (R$ 111,8 milhões), superando o valor embolsado em 2020 com US$ 22,5 milhões (R$ 107,9 milhões). Em 2019, o Fla ganhou US$ 19 milhões (R$ 91,1 milhões).

Clubes que mais arrecadaram com a Conmebol (entre 2016 e 2022):

1º - Flamengo - US$ 69,7 milhões de dólares (R$ 334,5 milhões)

2º - Palmeiras - US$ 69,4 milhões (R$ 333,5 milhões)

3º - River Plate (ARG) - US$ 49,5 milhões (R$ 237,5 milhões)

4º - Athletico-PR - US$ 37,8 milhões (R$ 181,4 milhões)

5º - Boca Juniors (ARG) - US$ 35,8 milhões (R$ 171,8 milhões)

6º - Independiente Del Valle (EQU) - US$ 33,7 milhões (R$ 161,7 milhões)

7º - Grêmio - US$ 30,8 milhões (R$ 147,8 milhões)

8º - Nacional (URU) - US$ 26,9 milhões (R$ 129,1 milhões)

9º - Santos - US$ 26,4 milhões (R$ 126,7 milhões)

10º - Atlético-MG - US$ 26 milhões (R$ 124,7 milhões)

*Valores na cotação atual