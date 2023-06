Flamengo recebe consultas de três clubes ingleses por Matheus França

Uma das principais joias vindas do Ninho do Urubu, o meia Matheus França chama a atenção do futebol europeu para a próxima janela. Segundo a "Itatiaia", o Flamengo recebeu sondagens de três clubes da Inglaterra pelo jogador de 19 anos. São eles Newcastle, Crystal Palace e Brighton.

As três equipes disputam a Premier League, a primeira divisão do futebol inglês, e buscam contar com a promessa rubro-negra. O Brighton, inclusive, conta com o também jovem brasileiro João Pedro, cria das categorias de base do Fluminense, em seu elenco. Entretanto, nenhuma oferta oficial vinda dos três clubes chegou na mesa do Flamengo.

Internamente, Matheus França é visto como a futura grande venda do Flamengo. De acordo com a imprensa europeia, o Rubro-Negro não negociará o jovem por menos de 20 milhões de euros (R$ 111 milhões na cotação atual). O clube, inclusive, recusou uma oferta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões na cotação atual) vinda do Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O meia ganhou espaço entre os profissionais desde a temporada passada. De 2022 para hoje, Matheus França disputou 50 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência. O jovem de 19 anos tem contrato com o Flamengo até final de 2027 com uma multa superior aos 150 milhões de euros (R$ 788 milhões na cotação atual) para o mercado exterior.