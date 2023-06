Diretor do Flamengo fala sobre negociação com Allan: 'Está em andamento'

O diretor-executivo do Flamengo, Bruno Spindel, se pronunciou sobre a negociação do clube com o volante Allan, do Atlético-MG. Na chegada de Luiz Araújo ao Rio de Janeiro, o dirigente disse a negociação está em andamento, sem dar nenhuma confirmação ou sinal de que ela estaria concretizada.

"É uma negociação como qualquer outra, em termos de detalhes. Esses detalhes tomam tempo. Podem demorar a serem resolvidos. A gente espera que termine tudo bem para ter um bom acordo entre as partes. A negociação está em andamento. Só o tempo vai dizer se terá um bom desfecho ou não", afirmou Spindel.

O Flamengo já teria fechado a contratação de Allan. O Rubro-Negro pagaria o valor líquido de 8 milhões de euros (41,6 milhões de reais) ao Atlético-MG por 100% dos direitos econômicos de Allan em três parcelas: uma à vista, uma seis meses após a assinatura e a outra 12 meses após a assinatura.

Além disso, o Flamengo pode pagar mais 1 milhão de euros (5,2 milhões de reais) em metas a serem batidas durante a passagem de Allan pelo Flamengo. O vínculo do volante com o Rubro-Negro será válido até dezembro de 2027.