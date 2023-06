Flamengo tenta reencontrar futebol pré-data Fifa para se confirmar nas oitavas da Libertadores

Rio - O Flamengo entrará em campo contra o Aucas-EQU, nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em busca de carimbar sua classificação às oitavas de final da Libertadores. Para isso, o Rubro-Negro precisará reencontrar o bom futebol que apresentou em boa parte dos jogos que antecederam ao período da data Fifa.



Até a pausa para os jogos das seleções, o Fla emplacou sua melhor sequência na temporada, somando 10 jogos seguidos sem perder. Na lista, estão algumas vitórias importantes, como a goleada de 4 a 1 sobre o Vasco e o 2 a 0 contra o Fluminense, que garantiu a classificação na Copa do Brasil.



Agora, o cenário é bem diferente após os 10 dias que a equipe teve para treinar com Jorge Sampaoli. O time foi completamente dominado pelo Red Bull Bragantino na goleada que sofreu por 4 a 0 e, apesar da vitória, também se mostrou apático contra o Santos. Uma resposta diante do Aucas será fundamental para espantar a desconfiança da torcida com a classificação.

Sampaoli não deve ter grandes problemas em montar o Flamengo para a partida. O principal desfalque é Matheus França, que ainda está em processo de transição após sofrer uma lesão na coxa.



O que o Flamengo precisa para se classificar?



O Flamengo chega à última rodada como segundo colocado do Grupo A, com oito pontos, dois a menos do que o líder Racing. Um empate garante o Rubro-Negro nas oitavas de final.