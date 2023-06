Saiba o que o Flamengo precisa para ser o primeiro do grupo na Libertadores

O Flamengo enfrenta o Aucas, nesta quarta-feira às 21h30 no Maracanã e chega à última rodada do Grupo A da Libertadores praticamente classificado, mas ainda tem que confirmar a vaga. Mais difícil será garantir o primeiro lugar, pois não depende apenas de si. Confira o que o Flamengo precisa.

Para se classificar



- Com oito pontos e três a mais do que o Ñublense, basta um empate em casa com o Aucas, que tem quatro e está eliminado, para o Rubro-Negro ficar em segundo lugar no Grupo A.



- O time de Jorge Sampaoli tem boas chances de se garantir nas oitavas de final da Libertadores mesmo com derrota. Se isso acontecer, os chilenos não podem golear o Racing, na Argentina, nem tirar os cinco gols de de vantagem no saldo para aos rubro-negros (-3 x 2).



O que o Flamengo precisa para ser o primeiro do grupo



- Se a classificação é provável, ficar em primeiro lugar do grupo é difícil mesmo com vitória. Para isso, há duas possibilidades. A primeira é o líder Racing, que tem 10 pontos, perder em casa para o Ñublense, para que o Flamengo o ultrapasse com 11.



- Caso o Raging empate, o Flamengo tem que vencer o Aucas por dois gols de diferença. Assim, argentinos e brasileiros empatariam com 11 pontos e o Rubro-Negro passaria no saldo de gols, que atualmente é de desvantagem (2x3).