Ex-técnico do Flamengo pede a contratação de Hugo Souza

Ex-treinador do Flamengo e atualmente no Salernitana, da Itália, Paulo Sousa pediu a contratação de Hugo Souza para o clube italiano. De acordo com o site "Torcedores.com", mesmo com o jogador tendo uma negociação encaminhada com o Estoril, de Portugal, o português solicitou a procura pelo goleiro.

Para atender ao pedido do treinador, o Salertinana pretende fazer uma oferta de 500 mil euros (R$ 2,6 milhões) por 80% dos direitos do goleiro de 24 anos.

Hugo Souza teria se interessado com a oferta. O goleiro, com seu empresário, teriam aprovado o projeto proposto para eles e, agora, aguardam a liberação do Flamengo para dar prosseguimento às tratativas.

O jogador de 24 anos ainda não entrou em campo em 2023, seja sob o comando de Vítor Pereira ou Jorge Sampaoli. A última vez que o goleiro disputou uma partida pelo Flamengo foi na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Avaí, quando ele entrou no segundo tempo no lugar de Diego Alves.