Flamengo anuncia três baixas para partida contra o Aucas

Rio - O Flamengo anunciou, no fim da tarde desta quarta-feira (28), três desfalques para a partida contra o Aucas, às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores, no Maracanã. Com problemas de lesão, Rodrigo Caio, Vidal e Pablo não foram relacionados para a partida.



Segundo o Flamengo, Rodrigo Caio trata uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito, enquanto Pablo sentiu um desconforto na posterior da coxa direita. Já o chileno Vidal sofreu uma entorse no tornozelo direito.



O Flamengo chega à última rodada como segundo colocado do Grupo A, com oito pontos, dois a menos do que o líder Racing. Um empate garante o Rubro-Negro nas oitavas de final. Para avançar em primeiro, o time carioca precisa vencer e torcer pela derrota do Racing diante do Ñublense.