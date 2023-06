Flamengo anuncia a contratação de Luiz Araújo

O Flamengo oficializou, nesta quarta-feira (28), a contratação do atacante Luiz Araújo, que assinará contrato até dezembro de 2027. O jogador, que desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira, só poderá estrear a partir do dia 3/7, data de abertura da segunda janela de transferências do futebol brasileiro.

Aos 27 anos, Luiz Araújo chega para o Rubro-Negro após duas temporadas defendendo o Atlanta United, equipe que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

O jogador usará a camisa 22, chega para reforçar o lado direito de ataque e custou 9 milhões de euros (R$ 48 milhões na época da transação). Este é o primeiro reforço anunciado na era de Jorge Sampaoli no comando da equipe.

"Muito feliz de estar vindo para o Flamengo, o maior do Brasil e maior do mundo, na minha opinião. Fiquei muito feliz de ter dado tudo certo. Estava muito ansioso e já vesti a camisa, porque sempre foi um sonho. Estou feliz e motivado com esse desafio", disse o jogador, quando desembarcou no Rio de Janeiro.