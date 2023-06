Flamengo goleia o Aucas e avança às oitavas de final da Libertadores

Com um ritmo avassalador dentro de campo, o Flamengo não tomou conhecimento do Aucas e venceu o adversário por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, 28, e assegurou a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Pedro, Léo Pereira, Bruno Henrique e Victor Hugo marcaram os gols da partida, válida pela última rodada do Grupo A da competição continental, no Maracanã.

Apesar da vitória e do placar elástico, o Rubro-Negro avançou às oitavas como o segundo colocado do grupo. Isso porque o Racing também venceu na rodada e fechou a fase de grupos com 13 pontos. O Fla ficou com 11.

Agora, o time de Jorge Sampaoli vira a chave para o Brasileirão. O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Fortaleza no Maracanã. A partida é válida pela 13ª rodada do campeonato.

Bruno Henrique comemora gol marcado no jogo entre Flamengo e Aucas Foto: CARL DE SOUZA / AFP

O JOGO



O Flamengo promoveu um ritmo avassalador na etapa inicial e assegurou a vitória nos primeiros 45 minutos de partida. O primeiro gol, aliás, saiu cedo. Aos nove, Wesley recebeu na área, limpou da marcação e bateu colocado de perna esquerda. O goleiro Galíndez espalmou, e a bola caiu nos pés de Arrascaeta, que também tentou o chute. A posse, então, sobrou para Pedro finalizar e balançar as redes do time equatoriano.

Sem tirar o pé do acelerador, o Fla chegou ao segundo gol com Léo Pereira. Aos 30 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio na área, e o zagueiro, que correu nas costas da marcação, apareceu livre para cabecear e marcar.

Já na reta final de primeiro tempo, Bruno Henrique fez o terceiro, aos 42 minutos. Após boa jogada entre Everton Ribeiro e Wesley pelo lado direito, o atacante recebeu na área, ajeitou o corpo e concluiu de perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro. Vale destacar que o gol premiou o camisa 27, que foi titular pela primeira vez desde o retorno da lesão e se mostrou bastante ativo durante o jogo.

No segundo tempo, o Fla transformou a vitória em goleada. Num contra-ataque de almanaque aos dez minutos, Arrascaeta lançou Bruno Henrique em velocidade pelo lado esquerdo, que tocou para Pedro. O centroavante, por sua vez, acionou Victor Hugo. Livre de marcação e cara a cara com o goleiro, o jovem meio-campista encheu o pé e marcou o quarto gol rubro-negro.

Depois disso, o Flamengo até maneirou um pouco o ritmo, mas ainda se mostrou interessado em ampliar a vantagem. De pé em pé, o time encontrou espaços e continuou a levar perigo à meta do Aucas. No entanto, o placar não foi mais alterado, e o Rubro-Negro saiu de campo com a maiúscula vitória por 4 a 0.

De cabeça, Léo Pereira marcou um dos gols do Flamengo no jogo contra o Aucas Foto: CARL DE SOUZA / AFP

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Aucas-EQU



Data e Hora: 28/06/2023, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Cartões amarelos: Everton Ribeiro e Arrascaeta (FLA) / Corozo (AUC)

Cartões vermelhos:

Gols: Pedro (1-0) (09'/1ºT) / Léo Pereira (2-0) (30'/1ºT) / Bruno Henrique (3-0) (42'/1ºT) / Victor Hugo (4-0)(10'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley (Fabrício Bruno, 20'/2ºT), David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia (Pulgar, 20'/2ºT), Victor Hugo, Everton Ribeiro (Everton Cebolinha, 20'/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Matheus Gonçalves, 30'/2ºT) e Pedro (Gabi, 20'/2ºT).



AUCAS (Técnico: Santiago Escobar)

Galíndez; Ronald Briones (Corozo, Intervalo), Wilker Ángel, Luis Cangá e Carlos Cuero; Sergio Quintero (Chalá, Intervalo), Quiñónez, Vega (Carcelén, 32'/2ºT), Luis Cano (Montero, 25'/2ºT) e Otero; Castillo (Cifuente, 25'/2ºT).