Pedro lamenta segundo lugar do grupo, mas ressalta confiança no Flamengo: 'Grupo experiente'

O Flamengo venceu o Aucas por 4 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira, 28, e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Entretanto, como o Racing também venceu na rodada, o Rubro-Negro passou de fase como o vice-líder do grupo. Autor de um dos gols da noite, Pedro lamentou a segunda colocação, mas destacou confiança no grupo para vencer no mata-mata da competição.

"Nosso objetivo final era sair com o primeiro lugar do grupo. Infelizmente, em outros jogos que a gente vacilou, não foi nesse aqui. Perdemos lá (no Equador) para o Aucas, dificultou um pouco a primeira colocação. Mas graças a Deus a classificação (veio), também é importante. Vamos decidir fora de casa, mas o grupo tem total força, é um grupo experiente. Espero que a gente consiga chegar à final mais uma vez", disse Pedro, à TV Globo.





Nas oitavas de final, os segundos enfrentarão os primeiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Os confrontos virão por sorteio, mas já é certo que os segundos, como é o caso do Flamengo, farão o jogo da volta fora de casa.

Em tempo: agora, o time de Jorge Sampaoli vira a chave para o Brasileirão. O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 18h30, para enfrentar o Fortaleza no Maracanã. A partida é válida pela 13ª rodada do campeonato.