Sampaoli admite necessidade de motivar elenco do Flamengo e exalta Bruno Henrique: 'Foi como em 2019'

Rio - Após seis jogos, finalmente, o Flamengo conseguiu a sua classificação para as oitavas de finais da Libertadores, porém, o Rubro-Negro não avançou em primeiro. A atuação contra o Aucas, no Maracanã, agradou o treinador Jorge Sampaoli. O argentino falou sobre a necessidade de motivar o elenco do clube carioca na busca pelos títulos.